"Terra entrará em três dias de escuridão": Homem que diz ter viajado no tempo faz previsão aterradora

Um utilizador de TikTok que diz ser um viajante no tempo, vindo de 2582, assegura que o Apocalipse acontecerá no dia 6 de junho de 2026, com a Terra a cobrir-se de trevas durante três dias. A previsão feita num vídeo depressa se tornou viral, tendo sido vista já quase um milhão de vezes.

"Acreditem ou não algo mau aconteceu a 6 de junho de 2026. Às 00h00 horas do dia 6 de junho de3 2026 a Terra entrará em três dias de escuridão", afirma o utilizador identificado como @timetraveler2582, sem no entanto dar explicação para o fenómeno.

A previsão vai mais longe e faz referência a seres não identificados vindos do espaço. "Não olhem para eles. Não olhem para o céu nem para as luzes que são emitidas por pirâmides. E não usem quaisquer luzes feitas pelo homem, assim como ecrãs, apenas velas. Estejam preparados e não saia de casa", avisa o alegado viajante do tempo.

Apesar da ‘previsão’ se ter tornado viral, muitos questionam a veracidade das afirmações, sem qualquer base científica e fazem perguntas ao utilizador. "Explicarei tudo em pormenor depois. Deverão ficar sem dúvidas", assegura o suposto viajante do tempo.