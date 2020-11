Trai marido por falta de sexo e porque este só quer saber de futebol

Uma dentista de 32 anos de Chester, em Inglaterra, partilhou a experiência devastadora que tem sido a relação com o seu marido. Sasha revela que o homem com quem casou, Steve, prefere ver jogos do Liverpool na televisão do que ter relações sexuais com ela e decidiu então 'vingar-se' do companheiro.A paixão de Steve pelo Liverpool levou Sasha a procurar companhia num site de encontros para pessoas casadas. "A verdade é que o Steve tem uma paixão pelo Klopp [treinador do Liverpool], Jordan Henderson, Virgil Van Dijk e toda a equipa", atirou em declarações à imprensa britânica."A vida dele passa por ver jogos de futebol e quando não os está a ver na TV, está com os amigos num pub a falar sobre o jogo", lamentou a mulher. "No último ano foi particularmente mau porque o Liverpool não ganhava o campeonato há 30 anos", completou.Sasha assume ter pensado que o lockdown imposto pela pandemia iria trazer Steve de volta ao calor do relacionamento, no entanto, aconteceu exatamente o contrário. Steve acabou por ficar ainda mais stressado porque a época iria acabar antes do previsto.Uma amiga acabou por sugerir a Sasha que esta se inscrevesse num site de encontros. A mulher arriscou e a verdade é que em menos de 24 horas já tinha 15 mensagens de vários homens a sugerirem dates.Sasha não esperou e acabou por se encontrar com Paul, um informático que vivia por perto e estava cansado do seu relacionamento de quatro anos.Os dois começaram a encontrar-se e rapidamente passaram das bebidas para os atos sexuais. Sasha diz que tem sido fácil encontrar-se com Paul porque Steve está sempre distraído com o Liverpool.A mulher assume que está cada vez mais feliz com os encontros e revela que está a ponderar arranjar um segundo affair.