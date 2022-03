Um ucraniano, de 73 anos, vai partir esta quinta-feira de Braga para se juntar ao exército da Ucrânia e lutar ao lado do filho, capitão do exército, no combate aos russos.O homem, tanquista de profissão, estava em Portugal há três semanas onde participou numa prova de atletismo.A viagem vai ser feita num autocarro que segue para a Polónia e que vai trazer para Portugal cerca de 40 refugiados ucranianos. No autocarro seguem quatro motoristas, cinco pessoas de apoio, onde se inclui uma médica.