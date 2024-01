Pelo menos nove pessoas morreram e mais de 70 ficaram esta quarta-feira feridas num ataque israelita contra um complexo da ONU que alberga milhares de refugiados palestinianos na cidade de Khan Younis, em Gaza. Segundo testemunha, tanques israelitas dispararam contra o complexo da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), atingindo várias áreas onde estavam concentrados civis. O ataque ocorreu no mesmo dia em que Israel desmentiu rumores de um possível acordo com o Hamas para uma nova trégua.





Entretanto, aviões dos EUA atacaram esta quarta-feira dois lançadores de mísseis dos rebeldes houthis no Iémen e várias bases de milícias pró-iranianas no Iraque, no que o Governo de Bagdad disse ser uma “escalada irresponsável”.