Pelo menos 22 pessoas, incluindo crianças e mulheres, morreram na madrugada desta sexta-feira em ataques israelitas no Sul da Faixa de Gaza, um dia depois de o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciar que a ofensiva iria avançar para Rafah, junto à fronteira com o Egito.A ONU, os EUA e o Egito temem consequências de uma operação militar em Rafah, onde estão entre 1,5 e 1,9 milhões de palestinianos que fugiram de outras zonas da Faixa de Gaza, à medida que os ataques aéreos de Israel se foram alargando.O primeiro-ministro israelita rejeita as várias pressões internacionais e anunciou uma extensão das operações em Rafah para derrotar os restantes batalhões do Hamas que ainda resistem no terreno.