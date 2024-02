Jovem a quem chamam 'Newton de Gaza' criou um sistema para iluminar tenda da família no meio da guerra

"Newton estava sentado debaixo de uma macieira quando uma maçã lhe caiu na cabeça e descobriu a gravidade. Aqui, estamos a viver na escuridão e na tragédia, por isso pensei em criar luz". Com duas ventoinhas e alguns fios, Hussam Al-Attar conseguiu criar eletricidade para iluminar a tenda onde vive com a família, em Rafah, depois de terem sido obrigados a abandonar a casa onde viviam devido à guerra entre Israel e o Hamas. O jovem de 15 anos conta à Reuters que as pessoas que vivem com eles no campo de tendas apelidaram-no 'Newton de Gaza', em homenagem ao cientista inglês Isaac Newton.Hussam Al-Attar usou as duas ventoinhas como pequenas turbinas eólicas capazes de carregar baterias. Colocou-as num telhado e com alguns fios que passavam pela casa, interruptores e até lâmpadas conseguiu criar um sistema de iluminação personalizado para a sua família. Conta que demorou algum tempo até que a experiência resultasse e só foi bem-sucedido à terceira tentativa."Fiquei muito feliz por ter conseguido fazer isto, porque aliviei o sofrimento da minha família e de toda a gente que está a sofrer com as condições em que vivemos durante esta guerra", contou à Reuters. Hussam diz que a família passou 20 dias em total escuridão, quando chegaram ao campo de tendas fugidos da guerra. O conflito entre Israel e o Hamas foi desencadeado a 7 de outubro, quando militantes do grupo islâmico palestiniano invadiram o sul de Israel.O jovem, que sonha um dia tornar-se num cientista tão famoso quanto Newton, conta que ficou muito feliz por ser chamado de 'Newton de Gaza'. "Espero realizar o meu sonho de me tornar um cientista como Newton e criar uma invenção que beneficie não só o povo da Faixa de Gaza, mas o mundo inteiro", diz Hussam Al-Attar.