Rafah abre divisões entre Europa e EUA

A ofensiva israelita em Rafah, onde estão refugiados 1,3 milhões de palestinianos, está a provocar divisões entre a Europa e os Estados Unidos. Todos concordam que as operações militares já são "desproporcionadas, excessivas e que o número de vítimas mortais é intolerável", como recorda o chefe de diplomacia europeia. O que não se compreende, diz Josep Borrell, é que os EUA continuem a fornecer armas a Israel perante o que se está a passar no terreno, ao contrário da UE. O próprio Reino Unido, o grande aliado de Washington, pediu esta segunda-feira a Telavive para "pensar seriamente" o que vai fazer em Rafah. "As pessoas que estão ali já se mudaram quatro, cinco, seis vezes, não têm para onde ir", alerta David Cameron, ministro britânico dos Negócios Estrangeiros.

A grande ofensiva ainda não começou, mas os ataques das forças israelitas em torno da cidade de Rafah, localizada a sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, já começaram, tendo provocado a morte de dezenas de palestinianos. Apesar dos apelos da comunidade internacional, Israel diz que a operação é para continuar. "Só a continuação da pressão militar, até à vitória final, resultará na libertação dos reféns", diz o primeiro-ministro Netanyahu.





"Netanyahu não ouve ninguém. Diz que os palestinianos têm de sair. Para onde? Para a Lua?", questiona Josep Borrell.O Governo dos Países Baixos vai recorrer da decisão judicial de suspensão das exportações de peças de caças de combate F-35 para Israel.Os rebeldes houthis do Iémen reivindicaram esta segunda-feira um ataque com mísseis contra um navio da marinha mercante no mar Vermelho.