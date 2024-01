Turismo em Israel cresceu em 2023 mas caiu após início da guerra

O número de turistas que visitaram Israel aumentou em 2023, em comparação com 2022, embora tenha caído em outubro, após o início da guerra entre Israel e o Hamas, e tenha permanecido baixo durante o resto do ano, informou o Ministério do Turismo israelita esta quinta-feira, citado pela Reuters.Até outubro, a indústria do turismo estava a recuperar do colapso causado pela pandemia da covid-19, mas após o ataque de 7 de outubro o número de visitantes estrangeiros caiu subitamente.No total, em 2023, entraram em Israel 3 milhões de turistas, tinham sido registadas 2,7 milhões de visitas em 2022. Dezembro foi o pior mês do ano, com apenas 52 800 turistas.