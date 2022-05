As primeiras imagens de António Costa em Kiev

Ao minuto Atualizado a 21 de mai de 2022 | 09:04

Acabei de chegar a #Kiev, respondendo ao convite feito pelo meu homólogo ucraniano.

É com emoção e respeito que aqui venho, em sinal de solidariedade para com este País e este Povo, perante a bárbara agressão russa. #Portugal apoia a #Ucrânia. pic.twitter.com/JTbvTDfVJ9 — António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022

O primeiro-ministro António Costa chegou na manhã deste sábado a Kiev. Numa visita à capital da Ucrânia, António Costa deverá encontrar-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir o apoio de Portugal ao país."Aproveitarei a proximidade das viagens à Roménia e Polónia para responder ao convite que me foi dirigido pelo meu colega ucraniano para visitar a Ucrânia", explicou o primeiro-ministro, na quarta-feira.António Costa foi formalmente convidado no dia 4 de maio pelo hómologo ucraniano, através de videoconferência. O primeiro-ministro aceitou, visitando desta forma um dos locais mais massacrados pela guerra, no decorrer do dia de hoje.A confirmação da viagem surge depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter adiantado a informação, quando questionado por jornalistas.