Bombardeamentos prosseguem apesar da trégua anunciada por Moscovo

Os duelos de artilharia prosseguiram esta sexta-feira em Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia, com bombardeamentos em outras zonas do país, apesar do anúncio por Moscovo de um cessar-fogo unilateral de 36 horas, denunciado como uma "manobra" por Kiev.

Diversos disparos provenientes dos dois lados em conflito foram percetíveis após o início do cessar-fogo nesta cidade com as ruas destruídas e quase deserta, mas a sua intensidade era menor face aos dias precedentes, indicou a agência noticiosa AFP.

Pavlo Diatchenko, um polícia de Bakhmut, assegurou que a trégua constitui "uma provocação" russa que não vai ajudar os civis que ainda permanecem na cidade. "São bombardeados dia e noite e quase todos os dias há pessoas mortas", disse, citado pela AFP.