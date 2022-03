Câmara do Crato acolhe 23 refugiados

A Câmara do Crato (Portalegre) acolheu 23 refugiados oriundos do conflito na Ucrânia, numa operação realizada em articulação com várias entidades, revelou esta sexta-feira a autarquia.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município explica que disponibilizou apoio logístico, transporte e acompanhamento técnico para acolher, acomodar e "orientar a vida das famílias", tendo os refugiados ficado alojados em "três locais distintos" naquele concelho.

Também "será dado apoio psicológico, médico e providenciadas condições de acomodação e habitabilidade", pode ler-se no comunicado.

Em relação às crianças em idade escolar, vão ser integradas no Agrupamento de Escolas do Crato e no Jardim Infantil a Eira, também naquele concelho.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 5,2 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,1 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados das Nações Unidas.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.