"Chanceler prometeu que nos vai ajudar com sistemas antimíssil": Zelensky no final do encontro com líderes europeus

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky referiu, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o Primeiro-ministro italiano a Kiev, que "o povo alemão e ucraniano querem estar juntos".De acordo com Zelensky, "só as forças unidas conseguem travar a guerra", acrescentando que "o chanceler alemão [Olaf Scholz] prometeu que vai ajudar [a Ucrânia] com sistemas antimíssil".

"Os misseis estão sempre a cair em zonas de escolas, infantários, onde as populações se abrigam", daí a importância da ajuda neste tipo de sistemas, denotou o Presidente ucraniano.

Volodymyr Zelensky a candidatura do país à União Europeia.



A visita dos três líderes europeus levou semanas a ser organizada, esta que tem como objetivo ultrapassar as críticas dentro da Ucrânia sobre a sua resposta à guerra, assim como discutir comA Ucrânia criticou a França, a Alemanha e a Itália pela lentidão na entrega de armas e por colocaram a sua própria prosperidade à frente da liberdade e segurança do povo ucraniano.À chegada à capital ucraniana, o presidente francês confirmou que iria encontrar-se com Zelensky e que esta visita em um "momento importante" para passar uma mensagem de "solidariedade europeia".