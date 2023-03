O braço de ferro entre o Grupo Wagner e o Ministério da Defesa da Rússia agravou-se nos últimos dias, com o chefe dos mercenários a acusar o comando militar russo de “traição” e a ameaçar retirar as suas forças da frente de batalha.



A tensão entre as duas forças vem de trás, mas atingiu o seu ponto mais alto no fim de semana, com o comandante dos mercenários, Yevgeny Prighozin, aliado de Vladimir Putin, a acusar o Ministério da Defesa de não ter cumprido a promessa feita no mês passado de enviar munições para aquela força militar privada, que lidera os avanços russos na região de Bakhmut.









