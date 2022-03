Dois mortos em ataque a prédio em Kiev, Rússia pede ajuda a China e negociadores reúnem-se: o 19º. dia de guerra

O início do 19º. dia de guerra nasceu com um ataque a um prédio residencial na capital ucraniana que fez pelo menos dois mortos. Há dezenas de feridos.



Os esforços diplomáticos para acabar com a guerra na Ucrânia estão a crescer, com os negociadores ucranianos e russos prontos para conversar novamente. Autoridades de alto nível dos EUA estão a conversar com colegas europeus e chineses. No entanto, não houve tréguas na violência, com mísseis russos a atingirem uma grande base ucraniana perto da fronteira com a Polônia, membro da NATO, no domingo, e bombardeamentos em todo o país.



A Ucrânia relatou novos ataques aéreos a um aeroporto no oeste, bombardeios pesados ??em Chernihiv, a nordeste da capital, e ataques à cidade de Mykolayiv, no sul, onde autoridades disseram que nove pessoas foram mortas. As forças da Ucrânia contra-atacaram em Mykolayiv e na região leste de Kharkiv, disse um funcionário do Ministério do Interior.



As autoridades russas e ucranianas deram as avaliações mais otimistas até agora sobre o progresso nas conversações sobre a guerra, sugerindo que pode haver resultados positivos em poucos dias. As conversas por vídeo devem começar às 10h30, horário de Kiev (0830 em Lisboa).



O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e o secretário de Estado dos EUA concordaram que são necessárias mais ações para impedir a agressão russa. Moscovo quer "destruir" o seu vizinho, disseram autoridades dos EUA.



A Rússia pediu à China equipamento militar após a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, disseram várias autoridades dos EUA. O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, que deve se reunir com o principal diplomata da China Yang Jiechi em Roma esta segunda-feira, alertou Pequim que enfrentará consequências se ajudar a Rússia a evitar sanções.

O governador de Mariupol disse que 2187 residentes foram mortos desde o início da invasão russa. A cidade está a ficar sem comida e água, e o comboio de ajuda falhou novamente a chegar à cidade devido a bombardeamentos russos, disse o vice-primeiro-ministro da Ucrânia.