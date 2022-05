Ex-chanceler alemão Gerhard Schröder deixa petrolífera estatal russa Rosneft

O ex-chanceler alemão Gerhard Schröder deixou o cargo de membro da direção da petrolífera estatal russa Rosneft esta sexta-feira.



Próximo do Presidente russo e titular de vários cargos em grupos russos, foi privado de parte dos seus privilégios como ex-dirigente da Alemanha, incluindo a atribuição de escritório, avançou esta quinta-feira o parlamento alemão.

"Os grupos parlamentares da coligação [do Governo] tiraram as consequências do comportamento do ex-chanceler e lobista Gerhard Schröder face à invasão russa da Ucrânia", refere a comissão parlamentar do Orçamento.