FPF solidária com Ucrânia: "A paz vencerá"

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou esta terça-feira solidariedade com o povo ucraniano perante a invasão russa.Numa publicação nas redes sociais, surge uma imagem com o símbolo do Tryzub (o brasão de armas da Ucrânia) e com a mensagem "contra a guerra, o sofrimento ou qualquer tipo de violência. A paz vencerá. #StopWar".A Federação fala em união "contra o sofrimento de milhões de vidas inocentes" depois de no fim de semana ter sido respeitado um minuto de silêncio nos jogos organizados pela Federação.