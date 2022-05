Guerra na Ucrânia é uma "regressão macabra da humanidade" que faz "sofrer e chorar", diz Papa Francisco

metalúrgica Azovstal em

O Papa Francisco descreveu a guerra na Ucrânia, este domingo, como uma "regressão macabra da humanidade" que o faz "sofrer e chorar", apelando a corredores humanitários para retirar as pessoas presas na fábricaMariupol.Falando a milhares de pessoas na Praça de São Pedrom, no Vaticano, Itália, durante a sua bênção do meio-dia, Francisco voltou a criticar implicitamente a Rússia, dizendo que Mariupol tinha sido "barbaramente bombardeada e destruída".Um cessar-fogo na martirizada Mariupol permitiu este sábado a retirada de vinte civis feridos da Central de Azovstal. Segundo um comandante das tropas ucranianas, a situação dentro da siderurgia está "além de uma catástrofe humanitária", com milhares de pessoas encurraladas na cidade portuária e a passarem fome. Cerca de 5000 combatentes e 1000 civis estarão sitiados na central, 500 dos quais estão feridos e sem possibilidade de receber tratamento médico.