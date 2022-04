Imagens de satélite mostram corpos nas ruas de Bucha 11 dias antes das tropas russas abandonarem a cidade

As imagens de satélite da Maxar Technologies mostram que já apareciam corpos na rua Yablonska, em Bucha, no dia 19 de março. A cidade ucraniana foi ocupada pelas forças russas até ao dia 30 de março.

Quando as tropas ucranianas e os jornalistas internacionais entraram em Bucha, depois da Ucrânia conseguir expulsar os russos, depararam-se com dezenas de corpos nas ruas. Os corpos apresentavam sinais de maus tratos, as mãos estavam amarradas nas costas e havia sinais de que as pessoas tinham sido mortos a tiro.

As imagens satélite mostram ainda, de acordo com o The New York Times, as ruas vazias em fevereiro e, a 11 de março, corpos espalhados. Segundo o jornal, há evidências de que as vítimas se encontram naquelas ruas há três semanas, período da ocupação russa.

Em Bucha foi ainda encontrada uma vala comum com dezenas de civis mortos, perto de uma igreja.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou que o massacre foi "encenado" e que todas as fotografias partilhadas eram uma "versão falsa de eventos" por parte da Ucrânia e países ocidentais, segundo a Reuters. Já o representante russo nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, disse que iriam apresentar evidências no Conselho de Segurança de como os russos não eram responsáveis pelos ataques aos civis.

As imagens do enviado especial da CMTV, Alfredo Leite, mostram a realidade nestas ruas.