As medidas já adotadas pelo Governo para responder aos impactos da guerra na Ucrânia, nomeadamente no capítulo energético, já totalizaram cerca de 809 milhões de euros, segundo os dados atualizados do Programa de Estabilidade (PE) para o período de 2022 a 2026. Desta verba, 524 milhões de euros têm impacto direto no défice orçamental, revela o mesmo documento, esta segunda-feira tornado público.