Jornalista russa acusa canal estatal de "lavagem cerebral" e pede à população que "desligue a televisão"

a forma como os meios de comunicação russos conseguem "fazer uma lavagem cerebral à população". "

há "ruínas, um desastre total e tragédia" e no outro "planeta", as forças russas são "recebidas com flores pela população local" e é "só vitórias".





A pivô e apresentadora russa Zhanna Agalakova, que trabalhava para um canal detido pelo Kremlin, demitiu-se dias depois de começar a invasão russa da Ucrânia e apela agoraao povo que desligue a televisão e use a internet.Em entrevista à BBC, a jornalista explicou que em causa está a falta de liberdade existente na Rússia."Desliguem a televisão", apelou aos leitores Zhanna Agalakova, que acusa o canal detido pelo Kremlin de ser "uma máquina de lavagem cerebral" que "zombifica" a população.Segundo a jornalista, a guerra "malvada" é sinónimo de "morte" e "é incrível"Procurem outras fontes de informação (...) vão à internet e abram o coração", aconselhou Zhanna Agalakova, acrescentando que no mundo dos programas dos canais estatais há "dois planetas diferentes"."Esses dois mundos não se juntam e surpreende-me como é que eles o conseguem fazer", referiu a jornalista, descrevendo as contrariedades entre eles: Num dos mundos