O Kremlin negou esta segunda-feira, de forma categórica, responsabilidades pelo massacre de centenas de civis em Bucha e acusou mesmo a Ucrânia de encenar as execuções de pessoas nas ruas da cidade vizinha de Kiev, algumas das quais foram encontradas com mãos e pés atados.









Sergei Lavrov, MNE russo, falou de “encenação” criada dias após a retirada das tropas russas e o porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, disse que “especialistas do Ministério da Defesa” russo “identificaram sinais de falsificações nos vídeos” do massacre.

Esta versão tem sido veiculada pelos media russos. O site RT.com, por exemplo, diz que os cadáveres foram levados para a cidade e que foram atados para simular execuções. A porta-voz do MNE russo acrescentou que essa alegada encenação foi “encomendada” pelos EUA e pela NATO como “provocação”. A Rússia quer debater o caso no Conselho de Segurança da ONU.



Rússia exige discussão na ONU

A Rússia pediu esta segunda-feira a realização de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir o que designou como "provocação criminosa de tropas ucranianas e radicais " na cidade de Bucha, onde o Kremlin nega que os soldados russos tenham matado centenas de civis. O pedido russo foi rejeitado pelo Reino Unido, que detém a presidência rotativa do Conselho de Segurança, mas o caso deverá ser discutido na reunião ordinária desta terça-feira, na qual a guerra na Ucrânia ocupa lugar de destaque.