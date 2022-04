Mães ucranianas estão a escrever os contactos de familiares nos corpos dos filhos, de forma a que as crianças possam ser ajudadas caso algo lhes aconteça e as estas fiquem sozinhas.

As imagens têm vindo a ser partilhadas nas redes sociais pelos pais das crianças e por vários jornalistas.

Anastasiia Lapatina, jornalista do The Kyiv Independent, partilhou uma imagem que mostra as costas de uma menina com o nome, data de nascimento e um contacto escritos.

Ukrainian mothers are writing their family contacts on the bodies of their children in case they get killed and the child survives. And Europe is still discussing gas. pic.twitter.com/sK26wnBOWj