Ucraniano descobre que família morreu na guerra ao ver uma fotografia dos corpos no Twitter

Um homem, de nacionalidade ucraniana, contou numa entrevista à CNN Internacional que soube da morte da mulher e do filho ao ver fotografias dos corpos nas redes sociais.





A esposa de Serhiy Perebyinis, Tetiana Perebyinis, de 43 anos, o filho Mykyta, de 18 anos, e a filha Alisa, de 9 anos, foram todos mortos num ataque russo com morteiro enquanto tentavam fugir por uma ponte na sua cidade natal, em Irpin, no dia 6 de março.



A fotógrafa do New York Times Lynsey Addario testemunhou a morte da família de Serhiy e capturou imagens angustiantes das vítimas mortas na estrada. Uma das fotografias tornou-se viral e foi assim que Serhiy descobriu o desfecho trágico da família.



A jornalista da CNN Internacional que o entrevistava não conteve a emoção e desabou em lágrimas ao ouvir o relato.

"Vi uma foto no Twitter e reconheci os meus filhos. As suas coisas, as roupas, e liguei para os meus amigos para lhes dizer 'as crianças estão mortas, os corpos estão caídos na calçada'", conta.



"Eram crianças normais e alegres. A pequena Alisa, que tinha nove anos, gostava de dançar, pintar e estudava inglês", disse Serhiy, deixando a jornalista visivelmente emocionada.



O casal estava casado há 23 anos e, em 2012, fizeram um segundo casamento numa igreja porque, nas palavras de Serhiy, queriam "tornar o casamento lícito nos céu".