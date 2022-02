Manifestantes anti-guerra na Ucrânia em Lisboa destroem banca de propaganda do PCP

Uma banca de propaganda do Partido Comunista Português foi desmontada à força na tarde deste domingo no local onde decorria uma manifestação contra a guerra na Ucrânia.Alguns dos manifestantes, que se concentravam junto à embaixada da Rússia, na capital portuguesa, não gostaram de ver em pleno protesto uma banca com panfletos do PCP, partido que não condenou inequivocamente a invasão russa da Ucrânia.Após uma acalorada e demorada discussão, segundo testemunhas no local, a banca foi desmontada à força e a propaganda espalhada pelo chão sem que, no entanto, se tivessem registado quaisquer atos de violência física.