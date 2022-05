Max, o cão abandonado pelos russos na guerra que luta agora ao lado dos ucranianos

Um cão, que tinha sido levado por russos para a guerra na Ucrânia, foi encontrado abandonado e decidiu trocar de lado, dedicando-se agora a salvar militares ucranianos no campo de batalha.



Max, um pastor-belga-malinois de 3 anos, foi encontrado faminto por ucranianos na região de Mykolaiv.

O animal foi tratado e treinado pelo exército ucraniano. Agora, Max remove minas no país.



Dmitry, um dos membros da Guarda Nacional da Ucrânia, disse: "A partir de agora, Max está a servir o país correto, a defender a Ucrânia".



"Não conseguimos perceber porque é que os russos deixaram para trás um animal tão adorável", acrescentou um outro membro da Guarda Nacional ucraniana.

Um soldado das forças especiais britânicas afirmou ao Daily Star: "Os animais de raça pastor-belga malinois são corajosos, altamente inteligentes e atléticos".

Max não é o único cão que está a proteger os ucranianos. Jack Russell Patron é um herói nacional, tendo recentemente recebido uma medalha por coragem pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.





National Guard of #Ukraine has a new fighter with the call sign MAX. This is a Belgian shepherd dog that was adopted by #Ukrainian soldiers in the #Mykolaiv region.

Previously its owners were #Russian soldiers - the #Putin's invaders abandoned it when they were retreating. pic.twitter.com/PkKjyqrYWu