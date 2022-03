Soldado ucraniano que recusou render-se aos russos recebe medalha de ouro

O soldado que, nos primeiros dias de guerra disse aos militares russos de um navio de guerra ao largo da Ilha Serpente "vão-se lixar", foi condecorado com uma medalha de ouro, atribuída pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, como havia prometido o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



De acordo com o Ministério da Defesa, que partilhou nas redes sociais imagens do soldado a receber a medalha de ouro, Roman Hrybov estará já de volta à cidade natal de Cherkasy.

No início, foi declarado que todos os soldados ucranianos estavam mortos na ilha, no entanto, mais tarde, veio a saber-se que estavam vivos e em cativeiro.

Roman Hrybov, the author of the famous "Russian Warship, Go F*** Yourself" phrase, returned from Russian captivity to his native Cherkasy region. Glory to the Hero! #GlorytoUkraine pic.twitter.com/uruPgkBLGv