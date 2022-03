Hassan, o menino de 11 anos que atravessou sozinho a fronteira entre a Ucrânia e a Eslováquia para fugir à guerra, reencontrou a mãe. “A família está reunida novamente. O irmão mais velho tem apenas 20 anos, mas é o chefe da família. Perderam tudo de novo, mas desta vez a guerra não lhes levou ninguém. Estão juntos e isso é o principal”, informou a polícia da Eslováquia em comunicado.





O menino chegou à fronteira, no dia 5 de março, vindo de Zaporizhzhia, com uma mochila, um saco de plástico, um passaporte e um número de telefone de familiares rabiscado numa mão. Fez mais de mil km sozinho. A mãe, Yulia, que ficou para trás porque a avó do menino tem problemas de mobilidade, conseguiu entretanto fugir, e após um viagem que descreveu como sendo “muito complicada”, abraçou, finalmente, o filho. Mãe, avó, cinco irmãos e o cão estão juntos e seguros, depois de uma jornada longa e difícil para todos.