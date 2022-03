De mochila e passaporte: Menino ucraniano de 11 anos atravessa sozinho a fronteira para a Eslováquia

Um menino de 11 anos atravessou sozinho a fronteira entre a Ucrânia e a Eslováquia para fugir à guerra com a Rússia. Os pais da criança tiveram de ficar no país, tendo sido esta a única solução encontrada para afastá-la dos constantes ataques russos. A história foi contada pelo Ministério da Administração Interna da Eslováquia através de uma publicação no Facebook.O menino, que viajou apenas com um saco de plástico, uma mochila e um passaporte, foi ter com familiares que vivem na Eslováquia, cujo contacto estava anotado num papel."Ele veio sozinho, porque os pais ficaram na Ucrânia. Os voluntários cuidaram dele, deram-lhe comida e água", escreveu o Ministério.O sorriso e a garra do jovem não deixaram ninguém indiferente e as fotografias que acompanham a publicação são uma prova disso mesmo.