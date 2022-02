Militares de elite retiram portugueses da zona de guerra na Ucrânia

Uma equipa de três operacionais das Forças Armadas portuguesas, especialistas em atuar em ambientes hostis de forma discreta e eficaz, fez nos últimos dois dias a retirada de quase quatro dezenas de portugueses da Ucrânia para a Roménia e Moldávia, de onde serão encaminhados para Portugal.

Outros grupos de portugueses estão a ser acompanhados no percurso entre várias cidades ucranianas e as fronteiras com países seguros.

Estes militares, especializados na retirada de civis de cenários de conflito, estavam de prevenção há várias semanas, enquadrados na Força de Reação Imediata, que reúne militares dos três ramos sob coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas.