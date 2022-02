"Neutralizem o inimigo": Ucrânia distribui armas e apela à população de Kiev para resistir à invasão russa

Nas semanas que antecederam o início da guerra, vários civis receberam formação sobre como usar armas para se protegerem de possíveis ataques.







"Façam cocktails molotov e neutralizem o inimigo". Foi desta maneira que o ministério da Defesa ucraniano apelou à população de Kiev para lutar e resistir contra a invasão russa esta sexta-feira. Nas semanas que antecederam o início da guerra, vários civis receberam formação sobre como usar armas para se protegerem de possíveis ataques. De acordo com

Vadym Denysenko, conselheiro do Ministério do Interior, foram distribuídas cerca de 18 mil armas a voluntários para a defesa da capital ucraniana.Com a Lei Marcial em vigor, os homens entre os 18 e os 60 anos não podem sair do país, uma vez que podem ser chamados para combater.