"O meu coração está partido": Mulher obrigada a deixar marido na guerra foge com cão ao ombro até à fronteira

#Ukrainian woman carried 12, 5-year-old German Shepherd on her shoulder to the border 17 km. pic.twitter.com/B8X4NTipmY — KyivPost (@KyivPost) March 10, 2022

Está a ser amplamente partilhada nas redes sociais uma fotografia que mostra Alisa, uma mulher ucraniana que teve de abandonar o país sem o marido, a carregar ao ombro o seu cão, um pastor alemão de 12 anos, conta o The Guardian.A mulher fugiu para a Polónia e recusou-se a deixar para trás os seus dois cães, um deles já com 12 anos e meio, que estava constantemente a cair devido ao cansaço.O marido de Alisa foi impedido de atravessar a fronteira devido à lei marcial.A história do que têm sido os últimos dias de Alisa fica também marcada pela morte do pai, um dia antes da invasão russa, que não chegou a ser enterrado devido a toda a confusão gerada pela guerra.