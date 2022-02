O que é o SWIFT e porque cortar o acesso à Rússia era uma arma de guerra a favor da Ucrânia?

O executivo ucraniano e alguns governos ocidentais estão a pedir que a Rússia seja banida do SWIFT. Cortar o acesso de instituições russas a este sistema de pagamentos universal seria, dizem, uma forma de afetar seriamente o comércio internacional de Moscovo e, desta forma, impor uma das sanções mais pesadas em retaliação contra a guerra na Ucrânia.A decisão de cortar a Rússia do sistema global de pagamentos SWIFT será tomada em questão de dias, disse, este sábado, o presidente de um banco central da zona do euro à Reuters. "O SWIFT é apenas uma questão de tempo, muito pouco tempo, dias", disse o presidente do banco central, que pediu para não ser identificado.