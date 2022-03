Organização Mundial do Turismo inicia processo para suspender Rússia

A Organização Mundial do Turismo (OMT) prepara-se para suspender a Rússia desta organização não governamental com sede em Madrid, depois de nesta terça-feira ter decidido convocar uma reunião extraordinária da sua Assembleia-Geral para tomar uma posição final sobre a questão.

"O Conselho Executivo da OMT, reunido esta tarde em Madrid, decidiu realizar uma Assembleia-Geral Extraordinária da OMT para tratar da suspensão da participação da Federação Russa", afirma a organização em comunicado de imprensa, acrescentando que a reunião magna será convocada "nos próximos dias".

Uma fonte oficial da OMT disse à agência Lusa que cabe à Assembleia-Geral tomar uma decisão sobre a suspensão de um dos seus membros, mas que a decisão tomada hoje pelo Conselho Executivo desta organização especializada das Nações Unidas é uma "indicação clara" sobre o sentido final da decisão.

De acordo com a mesma fonte, votaram a favor da marcação da Assembleia-Geral da organização 72% dos seus membros.

Realizado em Madrid a pedido de vários membros da OMT, o Conselho Executivo reuniu no meio de "uma preocupação e condenação global contínua" em relação a "ações unilaterais" da Rússia Federação.

"A guerra nunca é uma solução! Nem agora, nem nunca. Mas é evidente que nem todos estão comprometidos com este ideal", disse o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, citado no comunicado.

O responsável pela OMT sublinhou que "quando os membros vão contra" os objetivos da OMT, "deve haver consequências".

A OMT reitera o seu apoio total à resolução da Assembleia Geral da ONU e a votação de o Conselho dos Direitos Humanos da ONU: "A soberania, independência política e territorial a integridade da Ucrânia, dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, deve ser mantida, e o apelo das Nações Unidas para a resolução pacífica do conflito, deve ser seguido".

Na semana passada, a Assembleia-Geral das Nações Unidas votou a favor de uma resolução exigindo que a Rússia "imediata, completa e incondicionalmente retirasse todas as suas forças militares do território da Ucrânia [...].

Na altura, o Conselho de Direitos Humanos da ONU também condenou as ações da Rússia "nos termos mais fortes possíveis", tendo os seus membros votado a favor da criação de uma comissão especial para investigar alegadas violações dos direitos humanos, incluindo possíveis crimes de guerra na Ucrânia.

A reunião de hoje do Conselho Executivo para discutir a eventual suspensão da OMT da Federação Russa da adesão foi convocada de urgência a pedido Guatemala, Lituânia, Polónia, Eslovénia e Ucrânia.

O organização tem como objetivo "a promoção e desenvolvimento do turismo com vista a contribuir para o desenvolvimento económico, a compreensão internacional, a paz, a prosperidade e o respeito universal, e a observância dos direitos humanos".

A OMT é, desde 2003, uma agência especializada das Nações Unidas e representa a principal instituição internacional no domínio do turismo, sendo composta por 158 Estados-membros, sete territórios e mais de 400 membros do setor privado, entidades internacionais, instituições de ensino, associações e autoridades locais.