Papa pede ao patriarca russo Kiril para defender a paz e o fim da guerra

O Papa Francisco pediu por carta ao patriarca Kiril, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, para defender a paz na Ucrânia e o fim da guerra, noticiou esta segunda-feira o portal de notícias do Vaticano, Vatican News.

"Que o Espírito Santo transforme os nossos corações e nos converta em verdadeiros artífices da paz, especialmente para a Ucrânia devastada pela guerra, para que o grande passo pascal da morte para uma nova vida em Cristo seja uma realidade para o povo ucraniano, que anseia um novo amanhecer que ponha fim à escuridão da guerra", afirmou o papa, citado pela agência espanhola Efe.

O pontífice enviou esta mensagem a Kiril e a outros patriarcas de ramos ortodoxos do cristianismo, por ocasião da Páscoa, que algumas igrejas católicas e ortodoxas celebraram no domingo, de acordo com o calendário juliano, adiantou Vatican News.