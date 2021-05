Cinquenta dias depois da Páscoa eis-nos chegados ao Domingo de Pentecostes. A Palavra de Deus anuncia-nos a vinda do Espírito Santo, verdadeiro sopro de Cristo Vivo que nos capacita, nos fortalece, nos impele a retomar a caminhada… com Esperança. Ele é a nossa Esperança.



E assim, agora já em "modo Pentecostes", sentimo-nos verdadeiramente enviados: "Como o Pai me enviou também Eu vos envio a vós." Estas palavras de Jesus ...