Uma ofensiva russa com recurso a explosivos atingiu esta quinta-feira um hospital em Ugledar, confirmou o chefe da Administração Regional de Donetsk, fazendo pelo menos quatro mortos.De acordo com Pavel Kirikenko, "as tropas de ocupação russas mataram quatro e feriram 10 civis. As granadas do inimigo invasor atingiram o hospital local". Segundo o responsável, entre os feridos estão pelo menos seis médicos.As vítimas sofreram ferimentos de gravidade variável.