Poderio militar da Rússia em risco? Putin reduz meios no desfile do Dia da Vitória

Apenas um tanque militar desfilou na parada do Dia da Vitória, na Rússia, esta terça-feira. Vladimir Putin assistiu e discursou no desfile que também não contou com meios aéreos.As imagens da parada que se realizou na Praça Vermelha, em Moscovo não passaram despercebidas. O tanque (T-34) que se vê nas imagens a circular sozinho é usado, habitualmente, para abrir o desfile.Contudo, este veículo de guerra é normalmente seguido de máquinas militares mais modernas, numa parada utilizada para mostrar o poderio das forças armadas russas. Este ano o desfile também não contou com meios aéreos.No ano passado o T-34 foi acompanhado de um T-14 e de um T-74, dois dos tanques mais modernos, que estão a ser usados na guerra na Ucrânia, reporta oAs imagens de anos anteriores mostram uma grande redução no número de dispositivos usados. O Independent diz que, este ano, foram usados 51 veículos militares, em comparação com os 197 de 2021 e os 131 de 2022.Quanto ao número de militares usados no desfile, também se nota uma redução. Em 2022 desfilaram 11 mil militares, este ano apenas oito mil.