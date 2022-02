Polónia, Estónia, Letónia e Lituânia invocam Artigo 4 da NATO. Saiba o que significa

Alguns países membros da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), entre eles a Polónia, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, invocaram o Artigo 4º do acordo da Aliança Atlântica após a invasão russa da Ucrânia ao início da manhã desta quinta-feira (madrugada em Portugal).



A invocação deste artigo pode acontecer quando "a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada", diz o Artigo 4.







Uma vez que a Ucrânia não faz parte da NATO, os países aliados não podem ativar o artigo 5º do tratado que implica que as nações da Aliança possam defender os aliados de ataques externos.



Desde 1949, o artigo 4 foi invocado apenas 6 vezes.