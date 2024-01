Portugal envia carros de combate para a fronteira com a Ucrânia

Portugal vai enviar para a Eslováquia, no segundo semestre do ano, um pelotão de cinco carros de combate Leopard II A6, do Exército, iguais aos doados o ano passado à Ucrânia e considerados dos mais modernos em operação, apurou ojunto de fontes da área da Defesa Nacional Este empenhamento ainda terá de ser autorizado em Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão liderado pelo Presidente da República e que autoriza todos os anos as Forças Nacionais Destacadas - a lista de missões para este ano não foi divulgada apesar de aprovada no conselho em outubro de 2023.A Eslováquia é um país de União Europeia e da NATO que faz fronteira com a Ucrânia.Os ucranianos estão em guerra com a Rússia desde que a 23 de fevereiro de 2014 tropas pro russas invadiram a Crimeia e, com maior impacto, desde que tropas russas invadiram a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022.A força de carros de combate Leopard, do Exército português, está já em aprontamento no quartel da Brigada Mecanizada, em Santa Margarida, Constância. Deverá integrar o chamado Multinational Battle Group, em Lest’, na Eslováquia, a 200 km da fronteira com a Ucrânia.As mesmas fontes ligadas à Defesa Nacional adiantam que o propósito da missão é reforçar o flanco Leste da NATO, numa atitude defensiva para dissuadir um eventual ataque da Rússia.O empenhamento dos cinco carros de combate será acompanhado por um efetivo de até 30 militares.Portugal adquiriu aos Países Baixos, em 2008, 37 Leopard II A6, tendo o ano passado doado três à Ucrânia num negócio que incluiu a manutenção e recuperação da restante frota, com a Alemanha a assumir os custos.