Portugal tinha esta terça-feira, dia em que a NATO fez 74 anos e cresceu para 31 países, com a adesão da Finlândia, 648 militares em missões da Aliança. Operam uma fragata, quatro caças F16 - que ainda no domingo intercetaram um avião russo -, um avião de patrulhamento e viaturas blindadas. Todas as missões estão viradas para a fronteira Leste: dissuasão tomada após a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, e agravada pela invasão russa da Ucrânia, no ano passado.









