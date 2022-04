"O agredido tem direito de se defender": Santos Silva discursa após intervenção de Zelensky

O Presidente da Ucrânia fará esta quinta-feira uma intervenção por videoconferência no parlamento português, numa sessão solene com altas entidades do Estado e representantes da comunidade ucraniana nas galerias, mas sem a presença dos seis deputados do PCP.

A sessão solene de boas-vindas a Volodymyr Zelensky está marcada para as 17h00 e o discurso terá tradução simultânea: quem estiver presente na Sala das Sessões ouvirá a voz do Presidente ucraniano, com o som da tradução em português por cima, sem recurso a auriculares.

Além do Presidente da República, presidente do parlamento, primeiro-ministro, presidentes dos principais tribunais, antigos chefes de Estado, deputados, eurodeputados, estão também incluídos nos convites outras altas entidades do Estado, como a procuradora-geral da República, a provedora de Justiça, os chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos três ramos, bem como representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira ou os presidentes dos Governos Regionais, entre outros.



Acompanhe ao minuto cada momento da sessão

Ao minuto Atualizado a 21 de abr de 2022 | 17:32

17:30 | 21/04 De seguida ouve-se o hino português A banda da GNR toca "A Portuguesa" na Assembleia da República.

17:29 | 21/04 Ouve-se o hino da Ucrânia no Parlamento No final do discurso do presidente ucraniano e do presidente da Assembleia da República ouve-se o hino da Ucrânia.

17:27 | 21/04 "Para voltarmos à paz, precisamos de ganhar a paz", afirma o presidente da AR "Posso assegurar-lhe que conta com Portugal", disse, no cumprimento da legislação internacional, na candidatura à UE, receção de refugiados, e no "encontrar de caminhos de paz, baseados na recusa da violência".



"Para ganhar a paz precisamos de fazer frente à agressão e forçar o agressor a parar, envolvendo-se num processo negocial sério", refere Santos Silva.



"A luta do seu país pela liberdade, é a luta da Europa toda. e essa luta Portugal nunca falhou, e nunca falhará", conclui.

17:26 | 21/04 Vários membros da comunidade ucraniana assistem nas galerias Augusto Santos Silva refere a presença da embaixadora da Ucrânia e de representantes de várias associações de ucranianos em Portugal, que assistem à sessão solene nas galerias.

17:24 | 21/04 Portugal apoia a candidatura da Ucrânia para pertencer à União Europeia "Prezamos as aspirações Europeias da Ucrânia", disse, sublinhando que o país defende o pedido de candidatura da Ucrânia à UE já apresentado.



"Este acolhimento mobiliza todos os portugueses", disse o presidente AR, destacando que "estão empenhados nesta cadeia de solidariedade".



"Tratam-nos como iguais, como irmãos", afirma.

17:21 | 21/04 Santos Silva: "Senhor presidente Volodymyr Zelensky, é uma honra recebê-lo e ouvir as suas palavras" Partidos estão "indignados" com as imagens mostradas, "Choramos os mortos, civis e militares", destacou o presidente da AR.



Augusto Santos Silva diz ainda que Portugal saúda e celebra o esforço heróico dos ucranianos, em defesa pela sua pátria, incluindo no Donbass.



17:17 | 21/04 Presidente da AR fala sobre apoio português à Ucrânia Augusto Santos Silva recordou empenho "nas medidas de sancionamento" à Ucrânia e o acolhimento aos refugiados ucranianos "com necessidade de proteção humanitária".



Portugal esteve no primeiro grupo de países a pedir investigação aos crimes de guerra cometidos ao tribunal penal internacional. Santos Silva recorda o "relacionamento estreito" entre os dois países e a integração de "dezenas de milhares" de ucranianos residentes em Portugal, e respetivas gerações já nascidas em território nacional.



Presidente da AR defendeu "sanções duras contra os responsáveis pela agressão, e pelos setores, como a energia, que financiam a agressão".







17:15 | 21/04 Depois do presidente ucraniano, Santos Silva fala ao país e à Assembleia da República Santos Silva recorda que desde o primeiro dia que as instâncias políticas portuguesas e autoridades condenaram a agressão à Ucrânia, que "é não provocada e injustificada", afirma.



"O agredido tem direito de se defender", sublinha o presidente da AR.



"O agressor é a Rússia", apontou.





17:14 | 21/04 Zelensky termina discurso agradecendo a Portugal "Obrigado Portugal, Glória à Ucrânia", conclui o presidente ucraniano.



Discurso durou cerca de 15 minutos mas Zelesky conseguiu falar sobre os horrores vividos na Ucrânia durante a Guerra e apelou à ajuda de Portugal para conseguir vencer a Rússia.

17:11 | 21/04 Zelensky agradeceu "todo o apoio às pessoas, todo o apoio com as sanções" O presidente ucraniano pediu ainda para Portugal transmitir o apelo a outros países de língua portuguesa.



"Lutem contra a propaganda russa. Para que estejamos junto na UE, para que sejamos livres", apelou o presidente ucraniano.



"Acredito que vocês vão-nos apoiar, porque a Ucrânia está a caminho da União Europeia", diz.















17:10 | 21/04 Zelensky pede a Portugal armamento para a Ucrânia em intervenção no Parlamento "Ajudem-nos, por favor". Estas são as palavras de ordem do presidente ucraniano.



"O vosso povo que daqui a pouco vai celebrar a revolução que pôs fim à ditadura, sabe o que a ditadura traz", afirma.





17:08 | 21/04 Zelensky no Parlamento: “Russos destruíram corpos em crematórios móveis” Muitas das pessoas ficaram sem casas, sem fotografias, sem nada, porque tudo foi incendiado, durante os bombardeamentos dos russos.



Zelensky adianta que em Mariupol "foram mortas mais de 10 mil pessoas". "Não conseguimos ter a certeza, porque montaram crematórios para queimar os corpos e esconder os crimes de guerra", acrescenta.



17:04 | 21/04 Zelensky no Parlamento: “Estamos a lutar pela nossa sobrevivência” "Até igrejas estão a ser destruídas. Os ucranianos foram obrigados a abandonar as cidades", continua.



Volodymyr Zelensky relata com detalhe os horrores vividos durante a invasão russa à Ucrânia.



"Em Mariupol, que é tão grande como Lisboa, não há uma casa inteira. Fizeram um verdadeiro inferno", acrescenta.

17:01 | 21/04 "Mataram as pessoas só para se divertir". Zelensky começa por falar sobre os crimes de guerra "Mataram as pessoas só para se divertir. Eles violaram. Eles mataram aquelas pessoas, dispararam contra carros com crianças", diz.



"Nas regiões de Kiev e outras, fizeram o mesmo inferno que fizeram em Bucha e em Borodyanka. Bombardearam escolas", continua.



O presidente ucraniano referiu "milhares de mortos", desde um bebé de meses a uma idosa de 93 anos.





16:59 | 21/04 Volodymyr Zelensky começa o discurso na Assembleia da República Portuguesa Presidente ucraniano agradece a Augusto Santos Silva e afirma que está "grato pela oportunidade de poder fazer este apelo".



Começa por falar das "sepulturas feitas pelos soldados russos". "Foram todos mortos quando as tropas militares ocuparam Borodyanka, os corpos foram sepultados no meio das ruas de habitações".



"Lembramo-nos todos das fotografias das pessoas que foram encontradas mortas em Bucha, os russos ataram-lhes as mãos, nem deixaram que fossem sepultadas como deve de ser", acrescenta.

16:52 | 21/04 Marcelo Rebelo de Sousa também já chegou ao Palácio de São Bento Presidente da República e Augusto Santos Silva também já estão preparados para ouvir o discurso de Zelensky.