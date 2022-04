"Somos todos ucranianos": Marcelo agradece a Zelensky após discurso no Parlamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agredeceu ao Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a intervenção desta quinta-feira na Assembleia da República, avançou o site da presidência em comunicado.



Na mensagem, é referido que o presidente agradeceu em nome de "todos os Portugueses, e, mais do que isso, na sua pessoa, ao martirizado Povo Ucraniano o exemplo que tem dado ao mundo, há quase dois meses de guerra".

"Agradece a coragem, a resistência, o sentido de afirmação de independência, de soberania, de unidade nacional, (...) a militares e, de modo especial, a civis, devastados pelos horrores da guerra e obrigados a abandonar a sua Pátria", refere o comunicado em nome do presidente.



Em nome dos portugueses, o presidente destacou que o país "está e estará sempre, com o heroico Povo Ucraniano e a sua luta, apoiando, nomeadamente na União Europeia, na NATO e nas Nações Unidas, e acolhendo, na tão excecional comunidade ucraniana que entre nós vive, todas e todos os que, vindos da Ucrânia, até nós queiram vir e cá ficar".



