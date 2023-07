Primeiro-ministro polaco diz que paramilitares do grupo Wagner se deslocaram para perto da fronteira

Cerca de cem paramilitares do grupo russo Wagner estacionados na Bielorrússia deslocaram-se para perto da fronteira com a Polónia, indicou este sábado o primeiro-ministro polaco.

Em conferência de imprensa, Mateusz Morawiecki indicou que as tropas do grupo paramilitar se deslocaram para os arredores de Suwalki Gap, uma estratégica faixa de território polaco situado entre a Bielorrússia e Kaliningrado, o enclave da Rússia situado nas margens do Báltico entre a Polónia e a Lituânia.





"A situação está a tornar-se cada vez mais perigosa. O mais provável é que os elementos da Wagner se disfarcem de guardas fronteiriços bielorrussos e ajudem os imigrantes ilegais a entrar em território polaco (e) a desestabilizar a Polónia", afirmou Morawiecki, citado pela agência Reuters.De acordo com o primeiro-ministro polaco, existe ainda a grande probabilidade de os mercenários tentem entrar na Polónia disfarçados de imigrantes ilegais.

A Polónia é membro da União Europeia (UE) e da NATO e tem manifestado preocupação sobre a sua segurança nas fronteiras leste face às vizinhas Bielorrússia, aliada da Rússia, e à Ucrânia em guerra.