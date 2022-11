Rússia acusa forças ucranianas de terem bombardeado central nuclear de Zaporijia

A Rússia acusou este domingo as forças ucranianas de terem realizado novos bombardeamentos contra a central nuclear de Zaporijia, no sul da Ucrânia, garantindo que o nível de radiação permanece "em conformidade com a norma".

"O regime de Kiev não para as provocações para criar a ameaça de um desastre na central nuclear de Zaporizhzhia", a maior da Europa e militarmente ocupada pela Rússia, afirmaram os militares russos em comunicado.

Segundo o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, "fortes explosões" ocorreram na área da central nuclear de Zaporizhzhia.