Várias explosões foram registadas, esta sexta-feira, em Kiev, pouco depois da chegada do Presidente da África do Sul. O ataque ocorreu quando uma delegação de paz, chefiada por Cyril Ramaphosa, chegou à Ucrânia, informou o diplomata ucraniano Olexander Sherba. “Putin dá as boas-vindas aos líderes africanos”, escreveu Sherba no Twitter.









