O jornalista norte-americano Evan Gershkovich, correspondente do ‘Wall Street Journal’, foi esta quinta-feira detido pelo FSB na cidade russa de Yekaterinburgo por suspeita de “espionagem”, num incidente que fez aumentar ainda mais a tensão diplomática entre os EUA e a Rússia.









Segundo o porta-voz do Kremlin, Gershkovich, de 31 anos, foi detido “em flagrante” quando tentava recolher informações sobre uma empresa “ligada ao complexo militar-industrial russo”, que algumas fontes avançam que seria o Grupo Wagner, a empresa militar privada liderada por Yevgeny Prigozhin, um dos mais proeminentes aliados de Vladimir Putin.

O jornalista foi transferido para Moscovo, onde foi presente esta quinta-feira a um juiz, que confirmou as acusações e decretou a prisão preventiva, apesar de Gershkovich se ter declarado inocente. O seu advogado diz ter sido impedido de entrar no tribunal.





O ‘Wall Street Journal’ nega veementemente as acusações contra o seu correspondente, que descreveu como um jornalista “dedicado e de confiança”. As autoridades russas dizem que ainda é cedo para falar numa possível troca de prisioneiros com os EUA, que provavelmente só ocorrerá após uma eventual sentença, como sucedeu no caso da basquetebolista Brittney Griner.