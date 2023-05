Rússia lança um dos maiores ataques de drones sobre a Ucrânia

A Rússia lançou o seu maior grupo de drones dos últimos meses contra a Ucrânia esta segunda-feira, véspera do feriado russo de 9 de maio, que celebra a derrota da Alemanha nazi.De acordo com a Reuters, o Presidente da Câmara de Kiev afirmou que a Rússia disparou 60 drones kamikaze de fabrico iraniano contra alvos ucranianos, incluindo 36 contra a capital, tendo todos sido abatidos. Os destroços atingiram apartamentos e outros edifícios, ferindo pelo menos cinco pessoas na cidade.Kiev disse que Moscovo estava também a fazer um último esforço para tentar capturar a cidade oriental de Bakhmut, que se encontra em ruínas, para entregar ao Presidente Vladimir Putin o que seria o seu único prémio de uma dispendiosa ofensiva russa de Inverno, a tempo do Dia da Vitória.Moscovo está a preparar-se para o desfile do Dia da Vitória, na terça-feira, o dia mais importante do calendário da Rússia sob o comando de Putin, que evoca o triunfo soviético de 1945 sobre a Alemanha nazi ao tentar mobilizar os russos para a sua invasão da Ucrânia.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinalou o Dia da Vitória na segunda-feira e não na terça-feira, anunciando por decreto uma alteração da data do feriado para coincidir com a prática dos aliados ocidentais."Recordando o heroísmo de milhões de ucranianos na guerra contra o nazismo, vemos o mesmo heroísmo nas ações dos nossos soldados hoje", disse. O Presidente ucraniano comparou as tropas ucranianas que lutam atualmente contra a Rússia com as que combateram os nazis.