“Russos estão cada vez mais perto”: Enviado especial da CMTV à Ucrânia relata ambiente de tensão em Kiev

Kiev está "vazia". Ao início da manhã deste sábado sentia-se um clima de tensão na capital ucraniana, embora as sirenes antiaéreas não tenham soado, conta Alfredo Leite, diretor-adjunto do Correio da Manhã e enviado especial da CMTV à Ucrânia. A tensão entre os militares estará relacionada com o facto da aproximação das tropas russas à capital ucraniana que, estarão este sábado, a 25 quilómetros de Kiev.



"As tropas russas estarão a reagrupar-se para eventualmente avançarem para um ataque à cidade de Kiev", conta Alfredo que adianta que a aproximação dos russos está a deixar os militares ucranianos mais "irrequietos e tensos".

Nas ruas de Kiev veêm-se poucas pessoas, depois de já metade da população ter saído da cidade. Segundo Alfredo Leite, Kiev está "absolutamente desértica".