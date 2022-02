Assim que ouviu falar da iminência de um ataque à Ucrânia, Sean Penn, de 61 anos, apanhou o primeiro avião que conseguiu e viajou para Kiev. O ator norte-americano, que já andava há vários meses a recolher depoimentos e imagens para um documentário sobre a tensão na região, aterrou no território ainda antes do início da invasão e quinta-feira - quando se noticiava que as tropas russas estavam às partas da cidade - reuniu logo com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.









Foi o próprio político quem divulgou o encontro nas redes sociais. “Demonstra a coragem que falta a muitos outros, especialmente aos políticos ocidentais”, declarou o Chefe de Estado ucraniano. “Quanto mais as pessoas souberem sobre a guerra na Ucrânia, maior a probabilidade de parar a Rússia!”, escreveu Zelensly.

Na quinta-feira, o ator de Hollywood esteve também presente na primeira fila de uma conferência de imprensa dada pelo governo de Kiev. “O realizador veio especificamente para registar todos os eventos que ocorrem na Ucrânia como documentarista e contar ao Mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país”, declarou o governo. Em novembro do ano passado, Sean Penn (vencedor de dois Óscares) já tinha estado a visitar zonas militares na Ucrânia (especialmente junto à região de Donetsk) e recolhido depoimentos de soldados, de jornalistas e até de Iryna Vereshchuk, vice primeira-ministra.