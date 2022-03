"Custa-me deixar aquele povo que está a lutar de forma heroica": Paulo Fonseca recorda que sentiu bombas na Ucrânia

Katerina Fonseca, que é ucraniana, acompanhou-o na chegada à Portugal. "O meu coração não está cá, está com todo o povo ucraniano", disse.



O treinador Paulo Fonseca e a família integraram o grupo de 38 pessoas que chegaram esta segunda-feira ao aeroporto de Lisboa vindos da Roménia num voo de repatriamento.À chegada, o técnico acabou por se emocionar ao reencontrar-se com familiares que o esperavam. Já em conferência de imprensa, começou por agradecer ao clube que representa, o Shaktar Donetsk, à embaixada portuguesa e ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes."Custa-me deixar para trás aquele povo que está a lutar de forma heroica. Custa-me ver o que se está a passar em Kiev, o pânico que as pessoas estão a sentir... Sinto-me aliviado mas ao mesmo tempo sinto uma tristeza muito grande", acrescentou Paulo Fonseca.A esposa do treinador,Em atualização